roberto fico proclamato nuovo presidente della regione campania

Proclamato ufficialmente Roberto Fico presidente della Regione Campania: l’Ufficio centrale regionale certifica 1.284.510 voti validi e consegna la nomina al nuovo governatore. La Campania ha ufficialmente un nuovo governatore: Roberto Fico.Questa mattina, alle 9.55, il presidente dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello, Giulio Cataldi, ha proclamato eletto l’ex presidente della Camera dopo aver certificato . 🔗 Leggi su 2anews.it

