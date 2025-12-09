Roberto Fico proclamato nuovo presidente della Regione Campania
Proclamato ufficialmente Roberto Fico presidente della Regione Campania: l’Ufficio centrale regionale certifica 1.284.510 voti validi e consegna la nomina al nuovo governatore. La Campania ha ufficialmente un nuovo governatore: Roberto Fico.Questa mattina, alle 9.55, il presidente dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello, Giulio Cataldi, ha proclamato eletto l’ex presidente della Camera dopo aver certificato . 🔗 Leggi su 2anews.it
