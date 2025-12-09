robert pattinson e zendaya nel poster di the drama che svela la data di uscita del film

A24, dopo molta attesa, ha svelato quando verrà distribuito nelle sale il lungometraggio diretto dal regista Kristoffer Borgli. A24 ha condiviso il primo poster dell'atteso film The Drama, con protagonisti Robert Pattinson e Zendaya. L'immagine, oltre a ritrarre le due star, svela inoltre la data di uscita nelle sale americane: il 3 aprile. Chi ha realizzato The Drama Il lungometraggio è stato scritto da Kristoffer Borgli e dovrà scontrarsi ai box office statunitensi con The Super Mario Galaxy Movie, il sequel del film animato ispirato ai popolari videogiochi. Il regista, prima di The Drama, ha portato nelle sale Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?, progetto che ha permesso a Nicolas Cage di ottenere una nomination ai Golden . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

