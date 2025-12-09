Robert Pattinson e Zendaya nel poster di The Drama che svela la data di uscita del film
A24, dopo molta attesa, ha svelato quando verrà distribuito nelle sale il lungometraggio diretto dal regista Kristoffer Borgli. A24 ha condiviso il primo poster dell'atteso film The Drama, con protagonisti Robert Pattinson e Zendaya. L'immagine, oltre a ritrarre le due star, svela inoltre la data di uscita nelle sale americane: il 3 aprile. Chi ha realizzato The Drama Il lungometraggio è stato scritto da Kristoffer Borgli e dovrà scontrarsi ai box office statunitensi con The Super Mario Galaxy Movie, il sequel del film animato ispirato ai popolari videogiochi. Il regista, prima di The Drama, ha portato nelle sale Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?, progetto che ha permesso a Nicolas Cage di ottenere una nomination ai Golden . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il cattivo di the batman part ii e il futuro di robert pattinson nel dcu
Ruolo misterioso di robert pattinson in dune 3: scytale o un personaggio a sorpresa?
Batman di robert pattinson nel dc universe: cosa dice james gunn
Zendaya ha pubblicato su Instagram il primo poster di The Drama che la vede protagonista insieme a Robert Pattinson. Il film è diretto da Kristoffer Borgli ed arriverà in Italia nella primavera 2026 con I Wonder Pictures. Vai su X
Oggi lunedì 8 dicembre ultimi spettacoli de IL MAESTRO (ore 16:00 e 18:30). Da domani al Cinema Italia arriva DIE MY LOVE, il nuovo, attesissimo film con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, un’opera che trascina lo spettatore dentro una storia d’amore - facebook.com Vai su Facebook
Zendaya drops first poster of her new film 'The Drama' with Robert Pattinson - Zendaya has finally unveiled the first poster of her highly anticipated film, The Drama, featuring Robert Pattinson. Come scrive jang.com.pk
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com