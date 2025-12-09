Riunione conviviale coi dirigenti per ringraziare tutti volontari

Una riunione conviviale a Marinella ha riunito dirigenti e volontari della Festa del Giro della Lunigiana, celebrando l’ottima edizione 2025 e avviando i preparativi per il cinquantesimo anniversario nel 2026. L'incontro ha anche rappresentato un momento di ringraziamento per il prezioso contributo di tutti coloro che rendono possibile l’evento.

Festa del Giro della Lunigiana nei giorni scorsi a Marinella, al ristorantino Alì. "Un appuntamento semplice e sentito – spiegano gli organizzatori –, nato per tre motivi: raccontare l’ottima edizione 2025 della corsa internazionale a tappe più famosa del mondo, vinta dal belga Seff Van Kerckhove; avviare le prime manovre organizzative del cinquantesimo Giro, che nel 2026 rappresenterà un momento decisivo per tutta la struttura; ringraziare i volontari che, con impegno e generosità, rendono la macchina organizzativa uno dei punti di forza del ciclismo nazionale e internazionale". All’iniziativa hanno ovviamente partecipato il direttore generale Lucio Petacchi e l’amministratore Michele Ricci, insieme ai dirigenti del Casano Ssd, società organizzatrice, ossia Alessandro Colò, Renato Di Casale, Marco Danese e Christian Castagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riunione conviviale coi dirigenti per ringraziare tutti volontari

