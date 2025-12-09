Ritorna la leggenda di zelda nel 2026 | tutto quello che devi sapere
Il 2026 segnerà il quarantesimo anniversario di The Legend of Zelda, una delle saghe più iconiche e amate nel panorama videoludico. La ricorrenza promette di essere celebrata con una serie di iniziative e novità che metteranno in risalto l'importanza storica e il duraturo successo della serie. Le anticipazioni già delineate mostrano un anno ricco di contenuti e progetti speciali da parte di Nintendo, destinati a entusiasmare i fan di tutto il mondo. il ritorno ufficiale di The Legend of Zelda nel 2026. anticipazioni e aspettative per la celebrazione. Come prima grande novità, a marzo 2026 è previsto il lancio di un nuovo set LEGO incentrato sulla battaglia tra Link e Ganon in Ocarina Of Time.
Paul McCartney ritorna a parlare sui rumours riguardanti la leggenda della sua morte dopo lo scioglimento dei Beatles
L’attesa è finita: la leggenda di Sandokan ritorna in tv
NEL GIORNO DI SAN NICOLÒ, L’ANTICA LEGGENDA RITORNA! Oggi, mentre la tradizione accende le nostre case, noi vi portiamo un assaggio di ciò che accadrà al Castello… Sabato 13 Dicembre durante Castello di Natale, arrivano i SKAUPAZ TOIFL - facebook.com Vai su Facebook
LEGO x The Legend of Zelda, è ufficiale: nuovo Set in arrivo nel 2026! - Dopo il LEGO Game Boy pieno di easter egg nostalgici, Nintendo rinsalda la propria collaborazione con il colosso dei giocattoli danese annunciando un nuovo Set LEGO interamente dedicato a The Legend ...
