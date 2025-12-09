Ritorna la leggenda di zelda nel 2026 | tutto quello che devi sapere

Il 2026 segnerà il quarantesimo anniversario di The Legend of Zelda, una delle saghe più iconiche e amate nel panorama videoludico. La ricorrenza promette di essere celebrata con una serie di iniziative e novità che metteranno in risalto l’importanza storica e il duraturo successo della serie. Le anticipazioni già delineate mostrano un anno ricco di contenuti e progetti speciali da parte di Nintendo, destinati a entusiasmare i fan di tutto il mondo. il ritorno ufficiale di The Legend of Zelda nel 2026. anticipazioni e aspettative per la celebrazione. Come prima grande novità, a marzo 2026 è previsto il lancio di un nuovo set LEGO incentrato sulla battaglia tra Link e Ganon in Ocarina Of Time. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

