Un nuovo avviso di sicurezza alimentare scuote i consumatori italiani. Una delle catene più note del Paese ha annunciato il ritiro immediato di un prodotto molto diffuso sulle tavole, spingendo migliaia di clienti a controllare i propri acquisti. La segnalazione, resa pubblica nelle ultime ore, riguarda un possibile rischio microbiologico. Le autorità e le aziende coinvolte invitano alla massima prudenza e collaborazione, ricordando che la prevenzione resta la priorità assoluta quando si tratta di tutela della salute pubblica. Leggi anche: Terremoto politico! Gli ha tolto le deleghe: “Revocato” Perché si attivano i richiami alimentari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ritiro clamoroso nel famoso supermercato italiano: il prodotto richiamato dagli scaffali