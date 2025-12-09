risultati nba gli spurs sbancano new orleans 135 132

New Orleans (Stati Uniti), 9 dicembre 2025 – In attesa dell’inizio della fase ad eliminazione diretta della NBA Emirates Cup, si sono giocate nella notte soltanto tre gare di regular season (anche le gare di coppa fanno parte del computo totale della stagione): in quel di New Orleans è arrivato il colpo esterno dei San Antonio Spurs, che hanno inflitto il ventiduesimo ko stagionale (il settimo di fila) ai Pelicans padroni di casa piegandoli 135-132: i texani hanno sentito però qualche brivido di troppo correre sulla loro schiena perché, dopo aver dominato un primo tempo chiuso con un vantaggio di ben 20 lunghezze (77-57), hanno subito il furioso rientro dei Pelicans che, guidati da Derik Queen (33 punti – di cui 29 siglati nella ripresa –, 10 rimbalzi e altrettanti assist) e da Trey Murphy (32 punti), sono riusciti a risalire la corrente grazie a un 45-23 di parziale fatto registrare nel terzo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

