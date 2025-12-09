Risolve il cubo di Rubik in meno di 7 secondi | l’impresa di un ragazzo di 19 anni
6,49 secondi: è con questo tempo che Valerio Locatelli ha vinto per il quinto anno consecutivo la finalissima della Rubik’s Italian Championship, aggiudicandosi il titolo di Campione Nazionale di Rubik’s 2025. Organizzato dall’associazione Cubing Italy, riconosciuta come Organizzazione Regionale per l’Italia dalla World Cube Association, in partnership con Spin Master, l’azienda produttrice dell’originale cubo di Rubik, l’evento si è tenuto lunedì 8 dicembre a alla Fiera di Treviglio (Bergamo). Valerio Locatelli, 19 anni, vive a Bracciano (Roma) e frequenta il primo anno di università a Pisa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
