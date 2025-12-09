Rischio usura Viterbo è una delle città italiane con meno imprese in sofferenza

Il periodo delle festività natalizie è ormai entrato nel vivo e, come ogni anno, aumenta il rischio di usura. Nelle settimane che precedono il 25 dicembre, infatti, molte famiglie italiane ricorrono al credito al consumo (prestiti personali, dilazioni di pagamento, “buy now, pay later” e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it