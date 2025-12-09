Rinnovo Yildiz Juve | il turco sta meritando di valere lo status che chiede ma la partita è ancora apertissima Tutti gli aggiornamenti
Rinnovo Yildiz Juve, la trattativa è viva ma le prestazioni pesano: il turco merita lo status da big, il tecnico nega la dipendenza ma nei fatti è imprescindibile. La sconfitta rimediata a Napoli ha complicato la rincorsa in classifica, ma ha paradossalmente rafforzato la posizione contrattuale del giocatore più talentuoso della rosa. La questione relativa al rinnovo di Yildiz con la Juve resta uno dei temi più caldi sul tavolo della dirigenza bianconera e, secondo l’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, la partita è ancora apertissima. Non c’è rottura, ma nemmeno la fumata bianca definitiva: le parti continuano a dialogare per colmare la distanza tra l’offerta del club (ferma sui 5 milioni di base) e la richiesta dell’entourage (che punta a 6 milioni fissi). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
