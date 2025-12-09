Rinnovata la Piazza del Mercataccio

La Piazza del Mercataccio a Todi si presenta completamente rinnovata, con una nuova pavimentazione, un sistema di illuminazione aggiornato e una riorganizzazione degli spazi di sosta. Sono stati creati 36 posti auto, suddivisi equamente tra residenti e utenti a pagamento, migliorando così funzionalità e fruibilità dell’area centrale della città.

TODI Nuova pavimentazione, nuova illuminazione e un’inedita disposizione degli stalli per 36 posti auto, di cui metà destinata ai residenti e metà a pagamento. Piazza del Mercato Vecchio, meglio nota come Mercataccio, nel cuore del centro storico, è stata inaugurata e riaperta. Un intervento di rigenerazione urbana, finanziato con risorse del Pnrr, quale mai era stato fatto: per la prima volta l’area è stata pavimentata in pietra-cemento, in luogo del precedente asfalto, e rifatta la rete dei sottoservizi, dal sistema fognario alla rete elettrica, alla predisposizione della fibra ottica, il tutto a fronte di un investimento di quasi 700mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

