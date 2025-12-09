Rinasce largo Santa Caterina da Siena a Chiaia | panchine di legno e street art

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riqualificato Largo Santa Caterina da Siena a Chiaia con un progetto di urbanismo tattico. Sarà inaugurato l'11 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

rinasce largo santa caterinaNapoli, restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli: rinasce lo slargo di via Santa Caterina - Giovedì 11 dicembre alle ore 10 sarà inaugurato il rinnovato slargo di Via Santa Caterina da Siena 15 a Chiaia. Segnala msn.com