Rimpatri vince il modello italiano Piantedosi | Svolta voluta da noi

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia celebra una svolta nelle politiche migratorie dell’UE, con il modello italiano che ottiene riconoscimento. Piantedosi commenta con soddisfazione il risultato, sottolineando come questa evoluzione sia frutto degli sforzi e delle strategie messe in atto dal nostro governo. La nuova direzione rappresenta un passo importante nel confronto tra gli Stati membri sulle questioni migratorie.

Sulle politiche migratorie dell'Ue si è prodotta la «svolta» che da tempo il governo italiano auspicava. In una giornata definita «decisiva» per la gestione dei flussi in Europa, i ministri degli Interni hanno infine trovato l'intesa su tre regolamenti di peso che ridisegnano il sistema comune su rimpatri, Paesi sicuri e solidarietà, segnando secondo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - proprio quella «svolta che l'Italia chiedeva da tempo». Al Consiglio Affari Interni, i governi hanno chiuso l'accordo sul nuovo regolamento rimpatri, che introduce per la prima volta obblighi precisi per i cittadini di Paesi terzi irregolari, procedure accelerate e la possibilità di creare «return hubs» (o centri di rimpatrio) in Paesi non Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

