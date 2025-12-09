Rimpatri i primi 7 Paesi sicuri E Piantedosi rilancia l' Albania

Durante il Consiglio Ue dei ministri degli Affari interni, l'Italia ottiene importanti risultati sulla gestione dell'immigrazione illegale, con la definizione dei primi sette Paesi sicuri e il rilancio del modello Albania. Piantedosi rafforza l'alleanza con Germania e Francia, puntando a ridurre l'effetto attrattivo delle ONG e a migliorare la cooperazione europea in materia di rimpatri.

La svolta europea sull'immigrazione illegale, al Consiglio Ue dei ministri degli Affari interni, è una vittoria italiana: lista dei paesi di origine sicuri, via libera al modello Albania e asse con Germania e Francia sull'effetto calamita delle Ong del mare. Una Waterloo per i talebani dell'accoglienza, fautori delle porte aperte a cominciare dai giudici filo migranti. "Gli Stati Membri potranno finalmente applicare le procedure accelerate di frontiera (così come previsto dal protocollo Italia-Albania) - ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - e a questo si aggiunge l'importante novità che i ricorsi giudiziari non avranno più effetto sospensivo automatico della decisione di rimpatrio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rimpatri, i primi 7 Paesi sicuri. E Piantedosi rilancia l'Albania

