Rigato lo minacciava | la modella Raissa Skorkina conferma in aula il presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi
La modella russa Raissa Skorkina, considerata una delle cosiddette “Olgettine”, ha confermato davanti al Tribunale di Monza l’esistenza di un presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berluscon i. La sua testimonianza è arrivata in videocollegamento dall’ambasciata italiana in Thailandia, nell’ambito del processo che vede imputata Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello. Secondo l’accusa, Rigato avrebbe chiesto all’ex premier un milione di euro — dopo una richiesta iniziale di una casa — minacciando in caso contrario di rilasciare dichiarazioni «pregiudizievoli» ai pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Open.online
Processo all’ex Olgettina Rigato per estorsione a Berlusconi, Raissa Skorkina: “Lei lo minacciava” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
“Sono stata fidanzata con Berlusconi per cinque anni, Rigato lo martellava con richieste di denaro: diceva di volere lo stesso trattamento di Ruby e delle altre ragazze” - facebook.com Vai su Facebook
La modella russa Raissa Skorkina conferma il tentativo di estorsione a Silvio Berlusconi: "Rigato (ex Grande Fratello) lo minacciava" - "Rigato lo minacciava": è quanto ha detto la modella russa Raissa Skorkina nella sua testimonianza in video collegamento dall'ambasciata italiana in Thailandia al processo per ... Segnala msn.com
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it