Rigato lo minacciava | la modella Raissa Skorkina conferma in aula il presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi

La modella russa Raissa Skorkina, considerata una delle cosiddette “Olgettine”, ha confermato davanti al Tribunale di Monza l’esistenza di un presunto tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berluscon i. La sua testimonianza è arrivata in videocollegamento dall’ambasciata italiana in Thailandia, nell’ambito del processo che vede imputata Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello. Secondo l’accusa, Rigato avrebbe chiesto all’ex premier un milione di euro — dopo una richiesta iniziale di una casa — minacciando in caso contrario di rilasciare dichiarazioni «pregiudizievoli» ai pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Open.online