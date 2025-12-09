Rifunzionalizzazione dello Stir di Casalduni bandita la gara dalla Regione Campania
Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania ha approvato la Procedura di gara aperta telematica per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione di un Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata con tecnologia anaerobica nello STIR di Casalduni e la conseguente rifunzionalizzazione dello stesso impianto. Lo ha stabilito con proprio Decreto del 4 dicembre scorso il Dirigente della Struttura regionale Giovanni Diodato. Come comunicano il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, l’ importo a base di gara è complessivamente è pari a oltre 40 milioni di Euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
