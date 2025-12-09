Rifiuti sciopero Asia | ecco quando non verrà effettuata la raccolta
L'Asia Napoli ha annunciato uno sciopero dei lavoratori previsto per mercoledì 10 dicembre, con possibili disagi anche venerdì 12 dicembre. La decisione potrebbe influire sulla normale raccolta dei rifiuti nella città, causando ritardi e inconvenienti per i cittadini.
Asia Napoli rende noto lo sciopero dei lavoratori per mercoledì 10 dicembre. Possibili disagi anche venerdì 12 dicembre."In occasione dello sciopero nazionale del comparto Igiene, si comunica che Asia Napoli non effettuerà il ritiro dei rifiuti per le prossime 24 ore, a partire da questa sera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Legnano, nuovo sciopero dei dipendenti di Ala: raccolta dei rifiuti al rallentatore venerdì 17 ottobre
VIDEO | "Spettro" privatizzazione del settore rifiuti: “Impegni disattesi, subito risposte o sarà sciopero regionale"
Giornata di sciopero, possibili disservizi nella raccolta rifiuti
Raccolta rifiuti a rischio domani 10 dicembre per lo sciopero nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero Asia Napoli: stop al ritiro rifiuti per 24 ore. Possibile nuova agitazione il 12 dicembre - In occasione dello sciopero nazionale del comparto Igiene, Asia Napoli ha comunicato che il servizio di raccolta rifiuti sarà sospeso per 24 ore a partire da questa sera. Segnala msn.com
Zelensky da Meloni: “Mi fido di lei, colloquio eccellente. Contiamo sull’Italia per avvicinarci alla pace” secoloditalia.it
"Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista ... lanazione.it
Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailer movieplayer.it
Designazioni arbitrali Europa League e Conference League, le scelte della UEFA per le gare in programma ... calcionews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19:10 romadailynews.it
Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..." ilgiornale.it