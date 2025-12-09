Rifiuti sciopero Asia | ecco quando non verrà effettuata la raccolta

L'Asia Napoli ha annunciato uno sciopero dei lavoratori previsto per mercoledì 10 dicembre, con possibili disagi anche venerdì 12 dicembre. La decisione potrebbe influire sulla normale raccolta dei rifiuti nella città, causando ritardi e inconvenienti per i cittadini.

Asia Napoli rende noto lo sciopero dei lavoratori per mercoledì 10 dicembre. Possibili disagi anche venerdì 12 dicembre."In occasione dello sciopero nazionale del comparto Igiene, si comunica che Asia Napoli non effettuerà il ritiro dei rifiuti per le prossime 24 ore, a partire da questa sera.

