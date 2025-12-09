Rifiuti raccolta a rischio | nuovo sciopero generale nazionale
Sciopero e raccolta rifiuti a rischio nei comuni gestiti da Gesenu, Sogepu, Vus e Tsa. I sindacati nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato una “ulteriore giornata di sciopero generale nazionale del settore igiene ambientale” per l’intera giornata di mercoledì 10. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondisci con queste news
GIORNATA ECOLOGICA – RACCOLTA ANNUALE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI Sabato 20 dicembre 2025 ? Dalle 8:00 alle 13:30 Ex area mercatale di via Cigliano, Maglione Attenzione: non potranno essere conferiti: - Oli esausti - Materiali inerti ed e - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Arsenio, nuovo servizio di raccolta rifiuti: novità e tolleranza zero per gli incivili - Dal mese di settembre il servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale di Sant’Arsenio è stato completamente riorganizzato, con l’introduzione di importanti novità che mirano a rendere più ... Secondo infocilento.it