Rifiuti raccolta a rischio | nuovo sciopero generale nazionale

Sciopero e raccolta rifiuti a rischio nei comuni gestiti da Gesenu, Sogepu, Vus e Tsa. I sindacati nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato una “ulteriore giornata di sciopero generale nazionale del settore igiene ambientale” per l’intera giornata di mercoledì 10. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it