Rifiuti a Porto Empedocle il piano dell’Unione divide | Troppa spesa variabile e rischio Tari alle stelle
Il consigliere comunale di Porto Empedocle e componente dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Vigata – Scala dei Turchi, Gerlando Di Francesco, ha trasmesso al presidente dell’Unione una nota di osservazioni in vista della seduta convocata per domani, 10 dicembre, chiamata ad approvare il nuovo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Ponte, Midili non è Basile: "Al porto di Milazzo mai i rifiuti dei cantieri"
Rifiuti: un arresto per traffico illecito nel porto di Napoli, bloccate 370 tonnellate
Un grande contenitore carico di rifiuti nel porto di Ponente: "Pericolo per l'ecosistema e la sicurezza pubblica"
La percentuale di rifiuti non idonei all'interno dell'organico in costante aumento, porterà a ulteriori controlli a campione sul territorio di Porto Cesareo. Di seguito il comunicato stampa ufficiale. - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti a Porto Empedocle, Di Francesco: “piano industriale pieno di ombre” - Il Consigliere comunale di Porto Empedocle e componente dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Vigata – Scala dei Turchi”, Avv. Secondo grandangoloagrigento.it
