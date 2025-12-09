Rifiuti a Porto Empedocle il piano dell’Unione divide | Troppa spesa variabile e rischio Tari alle stelle
Il piano dei rifiuti a Porto Empedocle genera divisioni tra i membri dell’Unione dei Comuni. Il consigliere Gerlando Di Francesco esprime preoccupazioni riguardo ai costi variabili e al rischio di un aumento della tassa sui rifiuti (TARI). La nota sarà discussa nella seduta di domani, 10 dicembre, che potrebbe determinare il nuovo indirizzo per la gestione del servizio.
Il consigliere comunale di Porto Empedocle e componente dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Vigata – Scala dei Turchi, Gerlando Di Francesco, ha trasmesso al presidente dell’Unione una nota di osservazioni in vista della seduta convocata per domani, 10 dicembre, chiamata ad approvare il nuovo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
