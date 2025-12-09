Rieco dipendenti in sciopero Possibile interruzione dei servizi
SENIGALLIA – Anche i dipendenti della Rieco in sciopero. Proprio come i colleghi di AnconAmbiente, i lavoratori della società privata hanno deciso di aderire alla mobilitazione decisa dalle sigle sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Fiadel per la giornata di domani, mercoledì 10 dicembre, a causa del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
L'Amministrazione e i dipendenti del Comune di Canosa Sannita si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Settimio per la perdita del caro Giuseppe (Pinuccio), ex dipendente comunale in quiescenza. - facebook.com Vai su Facebook
Perché i farmacisti dipendenti sono in sciopero il 6 novembre - Giovedì 6 novembre circa 60mila dipendenti delle farmacie private convenzionate sciopereranno: è stato annunciato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e lo sciopero coinvolgerà oltre 18mila ... Come scrive gazzetta.it
