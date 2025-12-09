ricoverata in ospedale la figlia di federica pellegrini

" Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo ". Con queste parole Federica Pellegrini ha informato i fan del ricovero della figlia Matilde in ospedale. Da circa ventiquattro ore la bambina, che compirà due anni il prossimo gennaio, si trova ricoverata presso l' ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar a Verona a causa di complicanze dovute, pare, a uno stato febbrile importante. Il malore a casa. Con un lungo e toccante post pubblicato su Instagram la campionessa di nuoto ha raccontato del difficile momento che la sua famiglia sta attraversando a causa delle precarie condizioni di salute della figlia, nata dalla relazione con Matteo Giunta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

