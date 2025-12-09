Rick and morty | l’inizio epico e ricco di azione della nuova stagione

Jumptheshark.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’ultima stagione di “rick and morty” entra nella fase conclusiva delle sue pubblicazioni a fumetti. Il ciclo narrativo di “Rick and Morty: The End” rappresenta l’apice di un decennio di storie espanse nel mondo del fumetto, portando a termine un arco che ha arricchito l’universo narrativo della serie animata. Con l’uscita del primo numero di questa saga, si anticipa una trama intensa e ricca di azione, capace di eguagliare la spettacolarità di un grande evento cinematografico o di un blockbuster multidimensionale. La serie a tiratura limitata, composta da sei volumi, si configura come una chiusura epica per un’epoca di storie collaterali, con un’attenzione particolare alle dinamiche tra multiversi e ai personaggi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

rick and morty l8217inizio epico e ricco di azione della nuova stagione

© Jumptheshark.it - Rick and morty: l’inizio epico e ricco di azione della nuova stagione

Rick and morty annuncia la fine della serie a fumetti

Hotel infestato: la nuova commedia di rick e morty su netflix è stata promossa con l’83% su rotten tomatoes

Sci-fi sitcom: le 10 migliori da rick and morty a red dwarf

‘Rick and Morty’ Season 8 to Premiere in May - After a year and a half, “Rick and Morty” is finally coming back. Segnala yahoo.com