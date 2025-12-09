l’ultima stagione di “rick and morty” entra nella fase conclusiva delle sue pubblicazioni a fumetti. Il ciclo narrativo di “Rick and Morty: The End” rappresenta l’apice di un decennio di storie espanse nel mondo del fumetto, portando a termine un arco che ha arricchito l’universo narrativo della serie animata. Con l’uscita del primo numero di questa saga, si anticipa una trama intensa e ricca di azione, capace di eguagliare la spettacolarità di un grande evento cinematografico o di un blockbuster multidimensionale. La serie a tiratura limitata, composta da sei volumi, si configura come una chiusura epica per un’epoca di storie collaterali, con un’attenzione particolare alle dinamiche tra multiversi e ai personaggi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Rick and morty: l’inizio epico e ricco di azione della nuova stagione