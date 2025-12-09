Riciputi | L’informazione racconta la comunità

L’industria dei ricicli rappresenta un settore dinamico e in continua evoluzione, fondamentale per l’economia locale. Cresce e si rinnova, contribuendo allo sviluppo sostenibile. Tuttavia, per sostenere appieno il suo potenziale, necessita di infrastrutture più moderne ed efficienti, in particolare nel porto, cuore pulsante della prima industria provinciale.

Un'industria viva e vitale, che cresce e innova ma ha bisogno di infrastrutture migliori per dare slancio alla prima industria provinciale che è il Porto. Mario Riciputi, presidente di Confindustria Romagna, guarda con fiducia al futuro, partendo dall'informazione locale. Spiega il presidente: "L'informazione locale svolge un ruolo fondamentale, perché al di là della cronaca quotidiana, racconta le tante anime che compongono e vivono una comunità. È uno strumento prezioso per dare voce a tutti, diffondere iniziative e notizie di interesse collettivo e rafforzare l'identità territoriale". Il legame con il Resto del Carlino? "Risiede sicuramente nella storicità della testata e nella sfida vinta di saper cambiare in questi 140 anni – sottolinea –, restando un riferimento per Ravenna e per la Romagna e allo stesso tempo raccontando questo cambiamento".