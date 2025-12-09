Riciclaggio con le società di Compro Oro | maxi sequestro da 60 milioni
Un sequestro preventivo di beni per ben 60 milioni di euro è scattato nei confronti di sei persone, a vario titolo indagate per reati fiscali e riciclaggio. E' l'operazione condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Roma e della compagnia di Nettuno, su. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Inchiesta della Procura di Reggio Calabria: svelato presunto sistema criminale tra società fantasma e ’ndrangheta Quindici indagati, tra cui imprenditori e pubblici ufficiali, accusati di truffe milionarie, riciclaggio e legami mafiosi.... - facebook.com Vai su Facebook
"COSTRUZIONI A REGOLA D ARTE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Riciclaggio con i “compro oro”: maxi sequestro da 60 milioni - La rete scoperta con le investigazioni, condotte da militari del Nucleo di Polizia Economico- Come scrive ilfaroonline.it
Natale 2025, tutto pronto per "Gocce di Natale” a Torrione
Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione? ildifforme.it
Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Respiro che si fermava, ho perso anni di vita” cinemaserietv.it
Quarto, danneggiati i locali dell’Ufficio Urbanistica. Il sindaco Sabino: “Episodio inquietante” teleclubitalia.it
Mostra su neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano tv2000.it
Harry’s Bar riapre a Firenze: nuova location in via Il Prato vicino al Brindellone firenzepost.it
Benfica – Napoli, Conte può cambiare: pronte due novità dal 1’ spazionapoli.it
Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione? ildifforme.it
Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Respiro che si fermava, ho perso anni di vita” cinemaserietv.it
Quarto, danneggiati i locali dell’Ufficio Urbanistica. Il sindaco Sabino: “Episodio inquietante” teleclubitalia.it
Mostra su neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano tv2000.it
Harry’s Bar riapre a Firenze: nuova location in via Il Prato vicino al Brindellone firenzepost.it
Benfica – Napoli, Conte può cambiare: pronte due novità dal 1’ spazionapoli.it