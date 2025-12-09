Richiamato pesto senz’aglio per contaminazione microbiologica il prodotto interessato

I supermercati Coop hanno diffuso un richiamo a scopo precauzionale per un lotto di pesto fresco senz’aglio a marchio Fior Fiore. L’avviso è stato emesso a causa di una possibile contaminazione microbiologica che potrebbe rendere il prodotto non sicuro per il consumo. Richiamato il pesto senz’aglio “Fior Fiore Coop”. Il periodo delle feste porta tantissime persone a fare scorte e a riempire il frigo in vista di pranzi e cene natalizie. Se avete acquistato di recente del pesto senz’aglio a marchio Fior Fiore Coop, è bene prestare attenzione: la catena ha infatti diffuso un richiamo a scopo precauzionale per un lotto risultato potenzialmente coinvolto in una possibile contaminazione microbiologica. 🔗 Leggi su Dilei.it

