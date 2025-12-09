Ricette valide 12 mesi e certificato medico a distanza | cosa cambia con la nuova legge

La nuova legge sulle semplificazioni introduce importanti novità per le ricette mediche e i certificati di malattia, modificando procedure e durata delle prescrizioni. Tra le novità principali, ricette valide 12 mesi e la possibilità di ottenere certificati medici a distanza, con l'obiettivo di semplificare l'accesso alle cure e le procedure sanitarie.

In arrivo importanti novità per le ricette mediche e i certificati di malattia. Il disegno di legge sulle semplificazioni ridisegna infatti alcuni elementi cardine per i medici di medicina.

