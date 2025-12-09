Ricette e certificati di malattia telematici | cosa cambierà nel 2026 grazie al ddl Semplificazioni

Il ddl Semplificazioni del 2026 apporterà importanti novità riguardo alle ricette e ai certificati di malattia telematici. La Fimmg ha sottolineato che tali cambiamenti non saranno immediati, ma verranno implementati nel prossimo futuro, segnando un passo avanti verso semplificazione e digitalizzazione nel settore sanitario italiano.

La Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) ha comunque specificato che queste modifiche non entreranno in vigore immediatamente, ma saranno attivate nel prossimo futuro. Sulle tempistiche, però, non vi sono certezze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

