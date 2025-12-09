Ricette e certificati di malattia telematici | cosa cambierà nel 2026 grazie al ddl Semplificazioni

Il ddl Semplificazioni del 2026 apporterà importanti novità riguardo alle ricette e ai certificati di malattia telematici. La Fimmg ha sottolineato che tali cambiamenti non saranno immediati, ma verranno implementati nel prossimo futuro, segnando un passo avanti verso semplificazione e digitalizzazione nel settore sanitario italiano.

La Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) ha comunque specificato che queste modifiche non entreranno in vigore immediatamente, ma saranno attivate nel prossimo futuro. Sulle tempistiche, però, non vi sono certezze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ricette e certificati di malattia telematici: cosa cambierà nel 2026 grazie al ddl Semplificazioni

Liste d’attesa in Campania: omissioni di ricette SSN e certificati di malattia, una pratica ormai sistemica

Certificati medici e ricette, cambia tutto: rivoluzione in arrivo

Dal 18 dicembre entrano in vigore nuove regole che riguardano certificati di malattia e ricette. Ecco cosa prevede la legge e cosa cambia (davvero) per pazienti e medici - facebook.com Vai su Facebook

Certificato medico e ricette valide un anno: cosa cambia Vai su X

SVOLTA Certificati di malattia e ricette: dal 18 dicembre arriva la svolta digitale - Il certificato di malattia potrà essere rilasciato anche tramite televisita, senza obbligo di recarsi fisicamente nello studio del medico ... Riporta statoquotidiano.it