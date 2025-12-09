Ricerca applicata alla Blue Economy | l' evento a San Giusto

Triesteprima.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Trieste, che coordina le attività dello Spoke 8 dell’Ecosistema dell’Innovazione iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem, organizza l’evento finale, giovedì 11 dicembre (dalle 9.00 alle 18.00), al Castello di San Giusto (piazza della Cattedrale 3), per riassumere i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

BLUE ECONOMY/ Il traino cruciale delle regioni (anche senza mare) - Le regioni sono le vere protagoniste della Blue Economy italiana, anche nel caso di quelle che non hanno sbocchi sul mare ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Applicata Blue Economy