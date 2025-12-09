Ricci nel post-partita di Torino-Milan | Meno male che Pulisic aveva la febbre! Fa la differenza

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Torino-Milan, Samuele Ricci ha commentato su 'Milan TV' l'importanza di Pulisic, sottolineando come la sua assenza per febbre abbia influenzato la partita. Il centrocampista rossonero ha evidenziato il ruolo cruciale del giocatore statunitense nel corso del match della 14^ giornata della Serie A 2025-2026.

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

