Riapre domani il valico di Allenby per gli aiuti a Gaza Hamas | Violazioni da Israele no inizio fase 2

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Domani, mercoledì 10 dicembre, riaprirà il valico di Allenby, l’unico tra Cisgiordania e Giordania, dopo la pressione esercitata dagli Stati Uniti nei confronti delle autorità israeliane per permettere il passaggio di beni e aiuti. E’ la prima volta che il valico di Allenby torna percorribile, dopo che a settembre un camionista giordano che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

riapre domani il valico di allenby per gli aiuti a gaza hamas violazioni da israele no inizio fase 2

© Ildifforme.it - Riapre domani il valico di Allenby per gli aiuti a Gaza. Hamas: “Violazioni da Israele, no inizio fase 2”

Domani riapre il Belvedere di Folignano

Finiti gli ultimi lavori di risanamento. Domani riapre il cinema Moderno

Domani riapre l’ascensore del Monte Echia, chiuso dopo il crollo di calcinacci

Valico di Rafah riapre domani: “sotto supervisione UE”/ Ostaggi e disarmo Hamas a Gaza: cosa ostacola la pace - Pace Gaza in bilico, pressioni internazionali ottengono l'accordo sul Valico di Rafah: riaperto domani sotto supervisione UE. Da ilsussidiario.net