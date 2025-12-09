Riapre domani il valico di Allenby per gli aiuti a Gaza Hamas | Violazioni da Israele no inizio fase 2
(Adnkronos) – Domani, mercoledì 10 dicembre, riaprirà il valico di Allenby, l’unico tra Cisgiordania e Giordania, dopo la pressione esercitata dagli Stati Uniti nei confronti delle autorità israeliane per permettere il passaggio di beni e aiuti. E’ la prima volta che il valico di Allenby torna percorribile, dopo che a settembre un camionista giordano che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Domani riapre il Belvedere di Folignano
Finiti gli ultimi lavori di risanamento. Domani riapre il cinema Moderno
Domani riapre l’ascensore del Monte Echia, chiuso dopo il crollo di calcinacci
A spasso nel parco del Mont Avic grazie a realtà virtuale. Da domani riapre il centro visitatori di Champorcher #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
“40 secondi”, da domani in sala il film di Vincenzo #Alfieri che riapre la ferita Willy Vai su X
Valico di Rafah riapre domani: “sotto supervisione UE”/ Ostaggi e disarmo Hamas a Gaza: cosa ostacola la pace - Pace Gaza in bilico, pressioni internazionali ottengono l'accordo sul Valico di Rafah: riaperto domani sotto supervisione UE. Da ilsussidiario.net
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com