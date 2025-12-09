Riaperta la chiesa di San Prospero

La chiesa di San Prospero a Petritoli è stata ufficialmente riaperta al culto, con una cerimonia che ha coinvolto la comunità locale. L’evento è stato preceduto dall’accensione delle luminarie nel centro storico e da una processione, culminando con la celebrazione della santa messa presieduta dall’arcivescovo di Fermo, Monsignor Rocco Pennacchio.

L’accensione delle luminarie al centro storico e la processione, hanno preceduto la cerimonia di riapertura al culto della chiesa di San Prospero a Petritoli, dove domenica è stata celebrata la santa messa presieduta dall’arcivescovo di Fermo Monsignor Rocco Pennacchio, al fianco del parroco don Umberto Eleonori. Tante anche le autorità presenti, accolte dal sindaco Luca Pezzani, tra cui il vicario prefetto Alessandra de Notaristefani di Vastogiradi ed il comandante dei carabinieri tenente colonnello Mirko Boccolini. I lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio sacro, erano iniziati a marzo del 2024 (su progetto redatto dall’architetto Dania Cataldi ) e sono stati realizzati con un fondo di investimento pari a 436mila 300 euro, di cui 305mila 410 provenienti dall’8x1000 della Chiesa Cattolica, 100mila euro derivante da contributo della Regione Marche e 10mila dal bilancio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riaperta la chiesa di San Prospero

Altri contenuti sullo stesso argomento

#8xmille: riaperta al culto ad #Acicatena la chiesa di San Nicola dopo un importante intervento di restauro che ne ha restituito sicurezza e piena fruibilità. L’opera ha rafforzato la struttura e migliorato la staticità del campanile: - facebook.com Vai su Facebook

Riaperta la chiesa di San Prospero - Domenica di festa a Petritoli con la messa celebrata dal vescovo: prima accensione delle luminarie e processione ... Secondo msn.com