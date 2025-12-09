retinite pigmentosa lo studio pisano che promette di rallentare la degenerazione della malattia

Pisa, 9 dicembre 2025 - Un trattamento in grado di rallentare sensibilmente la degenerazione dei coni della retina e la perdita della vista indotte dalla retinite pigmentosa. Sono i risultati di uno studio del Cnr-In di Pisa, frutto di cinque anni di lavoro, pubblicato sulla rivista Progress in Retinal and Eye Research. Il team di ricerca, coordinato dalla ricercatrice Enrica Strettoi, si spiega in una nota, ha esplorato una strada semplice ma nuova: riutilizzare farmaci antinfiammatori già noti, come il desametasone, per contrastare i processi di infiammazione che si attivano nella retina danneggiata, contribuendo alla perdita dei fotorecettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

