Reteventi Cultura Veneto 2025 | in provincia di Padova si chiude un’edizione vivace e partecipata

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa con gli appuntamenti della scorsa settimana l’edizione 2025 di RetEventi Cultura Veneto, il progetto coordinato dalla Provincia di Padova con il sostegno della Regione del Veneto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, giunto alla sua quindicesima edizione.Da giugno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Reteventi: le proposte teatrali della settimana in provincia di Padova - Zecchinelli”, andrà in scena “Fiorella racconta” della compagnia Teatro Invisibile, uno spettacolo dedicato agli alunni della Scuola ... Riporta padovaoggi.it