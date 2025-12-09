Reteventi Cultura Veneto 2025 | in provincia di Padova si chiude un’edizione vivace e partecipata
Si è chiusa con gli appuntamenti della scorsa settimana l’edizione 2025 di RetEventi Cultura Veneto, il progetto coordinato dalla Provincia di Padova con il sostegno della Regione del Veneto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, giunto alla sua quindicesima edizione.Da giugno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Nella consapevolezza della assoluta necessità di proseguire quotidianamente nel sollecitare le coscienze delle donne e degli uomini ad un cambiamento strutturale della società verso una cultura del rispetto e della parità di genere, dalla giornata di domani fi - facebook.com Vai su Facebook
Reteventi: le proposte teatrali della settimana in provincia di Padova - Zecchinelli”, andrà in scena “Fiorella racconta” della compagnia Teatro Invisibile, uno spettacolo dedicato agli alunni della Scuola ... Riporta padovaoggi.it
