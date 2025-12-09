Restyling di vie e piazze Accessibilità e sicurezza

Inizia un intervento di restyling delle vie e delle piazze locali, con particolare attenzione all'accessibilità e alla sicurezza. Sono stati avviati lavori in via Sardegna e via Sicilia, che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione di nuova segnaletica, il rinnovo del verde e la creazione di un percorso pedonale sicuro verso la scuola primaria.

Via le barriere architettoniche, nuova segnaletica orizzontale, nuovo verde e un nuovo percorso pedonale sicuro verso la scuola primaria: lavori al via nei giorni scorsi in via Sardegna e via Sicilia. È l’ultimo tassello di un piano di manutenzione e restyling di vie, piazze e quartieri gorgonzolesi che dura dalla scorsa estate. E che ha come obiettivi estetica più gradevole, incremento del verde, accessibilità e sicurezza. Via Sardegna e via Sicilia la luce di coda di un lungo cronoprogramma. L’intervento in corso prevede innanzitutto il rifacimento dell’asfalto, della segnaletica orizzontale e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Restyling di vie e piazze. Accessibilità e sicurezza

