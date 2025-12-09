Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli rinasce lo slargo di via Santa Caterina
Giovedì 11 dicembre 2025 l’inaugurazione, Torre (Napolicreativa): «L’intervento ha valore principalmente perché è un progetto nato e portato avanti dal basso, sperando che ciò rafforzi in tutti i residenti il senso di appartenenza e di responsabilità verso i propri luoghi e l’importanza della cura». NAPOLI – Giovedì, 11 dicembre, alle ore 10, è prevista l’inaugurazione . 🔗 Leggi su 2anews.it
L'INIZIATIVA - Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina ift.tt/P76cVZr Vai su X
Cantiere aperto da due settimane, via al restyling della passeggiata di quasi tre chilometri dal Beverello - facebook.com Vai su Facebook
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina - Giovedì, 11 dicembre, alle ore 10, è prevista l'inaugurazione del rinnovato slargo di Via Santa Caterina da Siena 15 a Chiaia. Riporta 2anews.it
Ragazza di 23 anni stuprata da tre uomini fuori dalla metro Jonio a Roma
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it