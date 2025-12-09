Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli rinasce lo slargo di via Santa Caterina

2anews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre 2025 l’inaugurazione, Torre (Napolicreativa): «L’intervento ha valore principalmente perché è un progetto nato e portato avanti dal basso, sperando che ciò rafforzi in tutti i residenti il senso di appartenenza e di responsabilità verso i propri luoghi e l’importanza della cura». NAPOLI – Giovedì, 11 dicembre, alle ore 10, è prevista l’inaugurazione . 🔗 Leggi su 2anews.it

restyling dal basso ai quartieri spagnoli rinasce lo slargo di via santa caterina

© 2anews.it - Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina

restyling basso quartieri spagnoliRestyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina - Giovedì, 11 dicembre, alle ore 10, è prevista l'inaugurazione del rinnovato slargo di Via Santa Caterina da Siena 15 a Chiaia. Riporta 2anews.it