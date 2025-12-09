Resta qui è Natale il canto di Don Cosimo per chi soffre

Sbircialanotizia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 dicembre il Natale di Don Cosimo Schena arriva in radio con il nuovo singolo “Resta qui è Natale”, già disponibile in digitale per Musica è The Orchard. Un brano che sceglie di raccontare le feste dal punto di vista di chi fatica, cercando una luce credibile nelle pieghe più fragili della vita. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

resta qui 232 natale il canto di don cosimo per chi soffre

© Sbircialanotizia.it - “Resta qui è Natale”, il canto di Don Cosimo per chi soffre

