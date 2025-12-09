Resta alta tensione Thailandia-Cambogia
Da due giorni, le ostilità tra Cambogia e Thailandia si sono riaccese lungo i confini, alimentando un clima di tensione crescente tra i due Paesi. La situazione rimane instabile e preoccupante, con scontri che rischiano di intensificarsi ulteriormente.
7.41 E' ancora alta la tensione tra Cambogia e Thailandia, dove da due giorni sono riprese le ostilità lungo i confini. Uccisi sei civili cambogiani in una provincia di confine e 3 soldati tailandesi, con scambi di accuse su quale dei due Paesi abbia infranto il cessate il fuoco mediato da Trump e siglato a ottobre (ma a novembre già sospeso da Bangkok dopo il ferimento di 4 soldati) Thailandia e Cambogia confinano per 800 km. Lungo il confine, diversi templi nelle aree contese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Meteo: #Alta pressione e clima mite, l'inverno resta ancora lontano; l'analisi di #Federico #Brescia Vai su X
RIONE VALLE, ERBA ALTA E AREE VERDI DIMENTICATE: LA DENUNCIA DEI CITTADINI A TELENOSTRA Mentre il centro città si accende per le festività natalizie, a Rione Valle resta l’amara fotografia di un quartiere dimenticato. L’erba è altissima, invad - facebook.com Vai su Facebook
Alta tensione in Asia: la Thailandia lancia attacchi aerei sulla Cambogia - La Thailandia lancia attacchi aerei sulla Cambogia: a rischio la pace di Trump. Come scrive corrierenazionale.it