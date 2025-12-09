Resta alta tensione Thailandia-Cambogia

Da due giorni, le ostilità tra Cambogia e Thailandia si sono riaccese lungo i confini, alimentando un clima di tensione crescente tra i due Paesi. La situazione rimane instabile e preoccupante, con scontri che rischiano di intensificarsi ulteriormente.

E' ancora alta la tensione tra Cambogia e Thailandia, dove da due giorni sono riprese le ostilità lungo i confini. Uccisi sei civili cambogiani in una provincia di confine e 3 soldati tailandesi, con scambi di accuse su quale dei due Paesi abbia infranto il cessate il fuoco mediato da Trump e siglato a ottobre (ma a novembre già sospeso da Bangkok dopo il ferimento di 4 soldati) Thailandia e Cambogia confinano per 800 km. Lungo il confine, diversi templi nelle aree contese.