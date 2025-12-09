Resident Evil Requiem leak clamoroso | la gaffe di GameStop rivela il secondo protagonista

Un leak di GameStop ha svelato involontariamente dettagli su Resident Evil Requiem, rivelando il possibile ritorno di Rosemary Winters, figlia di Ethan e Mia, come personaggio giocabile. La scoperta ha suscitato grande interesse tra i fan, lasciando intuire importanti rivelazioni sulla trama e sui protagonisti del nuovo capitolo della saga.

Un errore potrebbe aver rivelato uno dei segreti meglio custoditi di Capcom. La catena americana GameStop ha pubblicato sul proprio sito la pagina prodotto della Deluxe Edition di Resident Evil Requiem per PC, includendo nella descrizione dettagli che sembrano confermare l’identità di un personaggio giocabile fino ad oggi insospettabile: Rosemary Winters, la figlia di Ethan e Mia protagonista del DLC Shadows of Rose di Resident Evil Village. La scoperta è stata fatta da alcuni utenti su Reddit, che hanno notato riferimenti espliciti a contenuti cosmetici dedicati a Rose. Nella descrizione dei bonus della Deluxe Edition, infatti, vengono citati un filtro cosmetico chiamato Morphic Visor descritto come un look unico per il visore di Rose e un pacchetto costumi Shadow Walker contenente tre outfit esclusivi proprio per Rosemary Winters. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Resident Evil Requiem, leak clamoroso: la gaffe di GameStop rivela il secondo protagonista

