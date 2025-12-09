Reporters sans frontières | nel 2025 uccisi 67 giornalisti il 43% a Gaza dall’Idf

Nel 2025, 67 giornalisti sono stati uccisi, con il 43% delle vittime a Gaza durante le operazioni dell’IDF. Il 79% degli omicidi è legato a conflitti o criminalità organizzata, mentre il Messico registra il suo anno più violento per i professionisti dell'informazione negli ultimi tre. Un quadro preoccupante sul rischio crescente per i giornalisti in tutto il mondo.

E il 79% (53) è stato vittima della guerra o della criminalità organizzata. In Messico l’anno più mortale degli ultimi tre. 🔗 Leggi su Lastampa.it

