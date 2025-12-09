Reporters sans frontières | nel 2025 uccisi 67 giornalisti il 43% a Gaza dall’Idf
Nel 2025, 67 giornalisti sono stati uccisi, con il 43% delle vittime a Gaza durante le operazioni dell’IDF. Il 79% degli omicidi è legato a conflitti o criminalità organizzata, mentre il Messico registra il suo anno più violento per i professionisti dell'informazione negli ultimi tre. Un quadro preoccupante sul rischio crescente per i giornalisti in tutto il mondo.
E il 79% (53) è stato vittima della guerra o della criminalità organizzata. In Messico l’anno più mortale degli ultimi tre. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Reporters sans frontières: nel 2025 uccisi 67 giornalisti, il 43% a Gaza dall’Idf Vai su X
Posto qui perché riguarda gli anime dello Studio Ghibli: è appena uscito un albo di Reporters Sans Frontières molto ben fatto, con immagini e vari articoli. Si trova anche da noi, io l’ho comprato qui in edicola, 13,50€ - facebook.com Vai su Facebook
Nel 2025 sono stati uccisi 67 giornalisti, quasi la metà assassinati dall’Idf a Gaza - Il nuovo rapporto di Reporters sans frontières sui giornalisti uccisi: sono 67 quelli assassinati nel 2025, quasi la metà dall'Idf nella Striscia di ... Si legge su fanpage.it