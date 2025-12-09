Reporters Sans Frontières denuncia | Ben 67 giornalisti uccisi in un anno di questi il 43% è caduto sotto i colpi dell’Idf

Il nuovo rapporto annuale di Reporters Sans Frontières, diffuso il 1° dicembre, mette in fila numeri che suonano come un allarme ormai assordante: negli ultimi dodici mesi 67 giornalisti sono stati uccisi a causa del loro lavoro. Una statistica che, da sola, basterebbe a raccontare la fragilità crescente della professione. Ma la lettura del dossier è ancora più dura: quasi l’80% delle vittime è caduto sotto i colpi di eserciti, gruppi paramilitari o reti criminali. A pesare in modo particolare è il ruolo dellIdf, l’esercito israeliano, ritenuto responsabile del 43% degli omicidi avvenuti nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

