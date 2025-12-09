Reporter senza frontiere | Nel 2025 uccisi 67 giornalisti | il 43% a Gaza dall’Idf

Nel periodo tra dicembre 2024 e dicembre 2025, sono stati uccisi 67 giornalisti in tutto il mondo, secondo quanto riportato da Reporter senza frontiere. Tra questi, il 43% si trova a Gaza e le vittime sono attribuite all'azione dell'IDF. Un bilancio che evidenzia le sfide e i rischi affrontati dai giornalisti nel loro lavoro quotidiano.

Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo dal 1 dicembre 2024 al 1 dicembre 2025. Lo rende noto Reporter senza frontiere (Rsf). Quasi la metà (43%) è stata ammazzata a Gaza dalle forze armate israeliane e il 79% (53) è stato vittima della guerra o della criminalità organizzata. Nel Messico, Paese afflitto dai cartelli della droga, ad esempio, il 2025 è stato l’anno più mortale degli ultimi tre per i cronisti. Nel frattempo, 503 giornalisti sono dietro le sbarre in tutto il mondo. Inoltre, a un anno dalla caduta di Bashar al-Assad, molti dei reporter arrestati o catturati sotto il suo regime rimangono introvabili, rendendo la Siria lo Stato con il più alto numero di professionisti dei media scomparsi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reporter senza frontiere: “Nel 2025 uccisi 67 giornalisti: il 43% a Gaza dall’Idf”

