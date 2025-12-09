Reporter senza frontiere | 67 giornalisti uccisi nel 2025 la metà a Gaza dall’esercito israeliano
Nel periodo dal 1 dicembre 2024 al 1 dicembre 2025, sono stati uccisi 67 giornalisti in tutto il mondo, secondo il rapporto annuale di Reporter senza frontiere. La metà delle vittime si trova a Gaza, dove l’esercito israeliano è coinvolto in conflitti attivi. Il dato evidenzia le sfide e i rischi affrontati dalla stampa in aree di crisi.
Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo dal 1 dicembre 2024 al 1 dicembre 2025. Lo rende noto Reporter senza frontiere (Rsf) nel suo bilancio annuale pubblicato oggi. Il numero “è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata “, spiega l’associazione secondo la quale “i giornalisti non muoiono, vengono uccisi”. Dei 67 professionisti dei media uccisi nell’ultimo anno, quasi la metà ( 43% ) è stata uccisa a Gaza dalle forze armate israeliane e il 79% (53) è stato vittima della guerra o delle organizzazioni criminali. Nel Messico, paese afflitto dai cartelli della droga, ad esempio, il 2025 è stato l’anno più mortale degli ultimi tre per i giornalisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Scrittori e reporter che hanno attraversato deserti e steppe, archivi e memorie, frontiere e paesaggi interiori. Gli incontri si terranno in italiano, francese e inglese, con traduzione simultanea - facebook.com Vai su Facebook
Presentamos "Oltre il Paraná – Storie Italiane da Rosario alle Frontiere" ?11 de diciembre – 20.30 horas El Cairo, Cine Público – Santa Fe 1120 (Rosario) +Info: consrosario.esteri.it/es/news/dal_co… Vai su X
Reporter senza frontiere: “67 giornalisti uccisi nel 2025, la metà a Gaza dall’esercito israeliano” - Il rapporto annuale di RSF denuncia: i giornalisti sono vittime di forze armate regolari e criminalità organizzata. Si legge su ilfattoquotidiano.it