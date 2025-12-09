Reporter senza frontiere | 67 giornalisti uccisi nel 2025 la metà a Gaza dall’esercito israeliano

Nel periodo dal 1 dicembre 2024 al 1 dicembre 2025, sono stati uccisi 67 giornalisti in tutto il mondo, secondo il rapporto annuale di Reporter senza frontiere. La metà delle vittime si trova a Gaza, dove l’esercito israeliano è coinvolto in conflitti attivi. Il dato evidenzia le sfide e i rischi affrontati dalla stampa in aree di crisi.

Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo dal 1 dicembre 2024 al 1 dicembre 2025. Lo rende noto Reporter senza frontiere (Rsf) nel suo bilancio annuale pubblicato oggi. Il numero “è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata “, spiega l’associazione secondo la quale “i giornalisti non muoiono, vengono uccisi”. Dei 67 professionisti dei media uccisi nell’ultimo anno, quasi la metà ( 43% ) è stata uccisa a Gaza dalle forze armate israeliane e il 79% (53) è stato vittima della guerra o delle organizzazioni criminali. Nel Messico, paese afflitto dai cartelli della droga, ad esempio, il 2025 è stato l’anno più mortale degli ultimi tre per i giornalisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it