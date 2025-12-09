Remo Anzovino fino al 9 dicembre nell’Atelier di Giorgio Celiberti

Dal 7 al 9 dicembre 2025, Remo Anzovino sarà nuovamente nell’Atelier di Giorgio Celiberti a Udine, dove ha dato vita al suo recente progetto discografico, “Atelier”. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo le sue composizioni e immergersi nella sua musica in un ambiente che ha segnato un importante capitolo della sua carriera.

Dal 7 al 9 dicembre 2025 il compositore e pianista Remo Anzovino torna nell'Atelier del Maestro Giorgio Celiberti a Udine, il luogo in cui è nato il suo ultimo progetto discografico, "Atelier". Quello che inizialmente era stato pensato come un doppio appuntamento, ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo, portando ad ampliare le disponibilità fino a raggiungere un totale di cinque incontri: due il 7 dicembre (uno alle 15:00 e uno alle 18:00), due l'8 dicembre (uno alle 15:00 e uno alle 18:00) e uno il 9 dicembre (alle 19:00). Gli appuntamenti non saranno dei concerti ma degli incontri esclusivi, pensati per permettere al pubblico di vivere un'esperienza ravvicinata con l'artista.

