Regione Toscana | arriva il 2reddito per chi non ha lavoro 500 euro al mese Giani | Non temo spaccature in maggioranza

Non si chiamerà reddito di cittadinanza, caro al M5S, ma reddito di reinserimento lavorativo. Lo presenta la Regione Toscana, guidata in questa legislatura da un Campo Largo presieduto da Eugenio Giani. Che, illustrando l'iniziativa, ha subito detto di non temere spaccature in maggioranza

