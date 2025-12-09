Regione il valzer delle nomine | un leghista alla vicepresidenza
Nelle dinamiche politiche della regione, si intensificano le voci su una possibile nomina di rilievo. La Lega sembra orientata a sostenere Massimo Grimaldi come figura chiave nella prossima distribuzione delle cariche in Consiglio regionale, segnando un passo importante nel rinnovamento delle nomine nel centrodestra regionale.
Tempo di lettura: 2 minuti Nel centrodestra circola una voce sempre più insistente: la Lega avrebbe deciso di puntare tutto su Massimo Grimaldi per conquistare una delle caselle di peso nella nuova distribuzione delle cariche in Consiglio regionale. Il suo nome starebbe infatti dominando le trattative interne, mentre la coalizione tenta di ricompattarsi in una fase politica particolarmente delicata. Oggi i segretari regionali hanno incontrato il viceministro Edmondo Cirielli, che avrebbe già messo in conto le dimissioni dal Consiglio, ma solo dopo aver vigilato sull’assegnazione delle poltrone e sulla tutela della propria area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
