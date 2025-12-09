Regione Fico proclamato presidente | Ho sentito De Luca ieri Manterrò io la delega alla Sanità

Non c’è stato, come ampiamente previsto, nessun passaggio di consegne tra Roberto Fico, oggi proclamato ufficialmente presidente della Regione Campania, e il suo predecessore Vincenzo De Luca.L'assenza di De LucaFico, sollecitato dai giornalisti, ha subito precisato: “Con De Luca ci siamo sentiti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

