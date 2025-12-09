Regione Fico proclamato presidente | Ho sentito De Luca ieri Manterrò io la delega alla Sanità
Non c’è stato, come ampiamente previsto, nessun passaggio di consegne tra Roberto Fico, oggi proclamato ufficialmente presidente della Regione Campania, e il suo predecessore Vincenzo De Luca.L'assenza di De LucaFico, sollecitato dai giornalisti, ha subito precisato: “Con De Luca ci siamo sentiti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Elezioni in Campania, Roberto Fico: “Da questa regione parte la risposta alla destra”
Campania, Roberto Fico va da Vincenzo De Luca in Regione. Obiettivo: basta attacchi, bisogna battere le destre
Campania, Fico presenta il logo della sua lista e poi vede De Luca per due ore “Terremo conto dei risultati in Regione”
Questa mattina la proclamazione di Roberto Fico a nuovo presidente della regione Campania nell’auditorium del palazzo di Giustizia di #Napoli: “Lavoreremo nell’interesse dei cittadini e il nostro mandato sarà guidato dall’etica pubblica” - facebook.com Vai su Facebook
