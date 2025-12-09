Regione è il giorno di Fico | proclamazione e passaggio di consegne

Oggi si svolge un momento importante per la Campania: Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente Presidente della Regione. L'evento segna un nuovo capitolo nella leadership regionale e rappresenta un passo fondamentale nel percorso politico dell'ex presidente della Camera. La cerimonia di proclamazione e il passaggio di consegne sono attesi con grande attenzione dall'intera comunità regionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente Presidente della Regione Campania. Alle ore stabilite, l’Ufficio centrale regionale della Corte d’Appello di Napoli, nella sala Auditorium del Palazzo di Giustizia, procederà all’atto formale che sancirà l’inizio del suo mandato. Subito dopo prenderà il via anche il passaggio di consegne con l’amministrazione uscente, primo passo operativo verso la nuova fase politica regionale. Per Fico, quello di oggi è un momento dal forte valore istituzionale ed emotivo, come lui stesso ha anticipato nelle dichiarazioni rilasciate alla vigilia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regione, è il giorno di Fico: proclamazione e passaggio di consegne

Altre letture consigliate

Regione Campania, è il giorno di Fico: oggi la proclamazione, entro Natale la giunta - facebook.com Vai su Facebook

Programmato per il giorno 11/12 presso la Sala Tirreno della Regione Lazio il convegno dal titolo “RUNTS: a che punto siamo?”. t.ly/4NOOn Vai su X

Regione Campania, si apre il nuovo ciclo guidato da Fico. Giunta: incertezze per Verdi, Mastella e Socialisti - Ora il calendario dicembrino di Fico assume tutta un'altra cadenza: la prossima settimana si proclamano i 50 consiglieri regionali, entro il 15- Scrive fanpage.it