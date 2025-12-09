Regione Cirielli | Faremo opposizione seria cercherò confronto con Fico

Il consigliere regionale Cirielli annuncia un’opposizione seria e costruttiva, sottolineando l’intenzione di instaurare un dialogo con Fico. Questa mattina, ha incontrato i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra, rafforzando l’impegno a confrontarsi con le forze politiche per definire le strategie future.

“Questa mattina ho incontrato i tre coordinatori regionali dei partiti del centrodestra, il coordinatore della lista Cirielli Presidente e ho sentito il coordinatore regionale di Noi Moderati. Con loro ho definito una linea politica unitaria da tenere in Consiglio regionale: saremo un’opposizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

