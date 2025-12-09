Regione Campania si apre il nuovo ciclo guidato da Fico Giunta | incertezze per Verdi Mastella e Socialisti

La Regione Campania avvia un nuovo ciclo di governo con Fico alla guida, segnando una svolta politica. Mentre la proclamazione di Fico come presidente apre ufficialmente la fase operativa, rimangono ancora incertezza tra i Verdi e i rappresentanti di Mastella, lasciando intravedere possibili sfide nel futuro dell'amministrazione regionale.

Oggi Fico viene proclamato presidente, inizia il conto alla rovescia per la nuova giunta. Ci sono ancora indecisioni nei Verdi e nell'area Mastella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

regione campania apre nuovoRegione Campania, si apre il nuovo ciclo guidato da Fico. Giunta: incertezze per Verdi, Mastella e Socialisti - Ora il calendario dicembrino di Fico assume tutta un'altra cadenza: la prossima settimana si proclamano i 50 consiglieri regionali, entro il 15- Si legge su fanpage.it

