Reggio Emilia furto con spaccata per rubare profumi

Nella notte tra il 8 e il 9 dicembre 2025, un furto con scasso ha colpito un negozio di profumi nel centro di Reggio Emilia. Intorno alle ore 4, i carabinieri sono intervenuti in via Emilia San Pietro, dopo che i malviventi avevano danneggiato la saracinesca per entrare nel locale.

Reggio Emilia, 9 dicembre 2025 - Ennesimo furto in un esercizio commerciale. Verso le quattro della scorsa notte i carabinieri sono intervenuti in centro a Reggio, in via Emilia San Pietro, per un furto con scasso ai danni di un negozio di profumi. I ladri hanno infranto la porta a vetri con un tombino in metallo delle fognature, per poi entrare nei locali e rubare numerose confezioni di profumi. Il danno è in fase di quantificazione, ma si tratta certamente di un bottino piuttosto importante, vista anche la presenza di prodotti di pregio in questo periodo pre natalizio, in cui proprio i profumi sono tra gli oggetti regalo preferiti dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

